Все четыре пассажирских аэропорта Москвы — Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский — приостановили работу днём 23 октября на фоне объявленной угрозы атаки беспилотников.

В аэропорту Шереметьево была объявлена воздушная тревога, пассажирам сказали проследовать в ближайшие безопасные зоны и места укрытия, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Службы аэропорта Шереметьево оказывают содействие пассажирам при перемещении в безопасные места и информировании по текущей ситуации», — заявили там.

Как правило, аэропорты просто приостанавливают приём и вылет самолётов, эвакуацию пассажиров же не проводят. Также, как правило, налёты производятся по ночам, а не в дневное время, как сегодня.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что были сбиты более 10 беспилотников, летевших на российскую столицу. Жители западных районов Москвы сообщили, что слышали звуки взрывов, сообщают различные телеграм-каналы.

В октябре московские аэропорты уже неоднократно приостанавливали работу на несколько часов из-за угрозы ударов украинских БПЛА. Обычно это происходит ночью. Задерживаются или отменяются десятки, иногда сотни рейсов. При этом не сообщалось об ударах по самим аэропортам.

Украинские военные сегодняшний налёт пока не комментировали. (svoboda.org)