Правительство Индии приняло решение провести проверку всех аэропортов страны после обрушения крыши в Международном аэропорту им. Индиры Ганди, в результате чего один человек погиб и еще несколько получили травмы.

Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам министр гражданской авиации Рам Мохан Найду Кинджарапу.

«Мы попросили Delhi International Airport Limited [компания управляющая аэропортом] провести проверку и инспекцию с их стороны. Но мы не оставляем это только на их усмотрение», — сказал он.

«Мы проведем тщательную проверку всех аэропортов, находящихся в нашей компетенции. Мы составим необходимый отчет», — добавил чиновник.

Говоря о подробностях инцидента, министр сообщил, что часть навеса за пределами здания столичного аэропорта «обрушилась из-за сильного дождя, начавшегося ночью». Он выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось о четырех получивших травмы из-за происшествия. Все вылеты из терминала, обслуживающего внутренние рейсы, были приостановлены.