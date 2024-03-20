Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили укрепление партнерства двух стран. Соответствующая публикация появилась на странице Моди в соцсети Х (ранее Twitter).

Моди сообщил, что «провел хороший разговор» с Зеленским об укреплении партнерства Индии и Украины.

«Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта», — написал премьер страны.

Он также заверил, что Нью-Дели продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь в соответствии с подходом, ориентированным на поддержку людей.