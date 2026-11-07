Война России против Украины изменила не только карту безопасности Европы, но и логику энергетических потоков. Для Азербайджана это означает переход от роли дополнительного поставщика газа к статусу одного из немногих стабильных сухопутных источников энергии, не зависящих от российской трубы и уязвимых морских маршрутов.

До 2022 года азербайджанский газ воспринимался в Европе прежде всего как элемент диверсификации — важное, но не критически необходимое дополнение к российским поставкам. После начала полномасштабной войны Москва превратила энергетику в инструмент давления, и Брюссель ускорил поиск альтернатив, которые не проходят через российскую территорию.

Азербайджанский газ поступает в Европу по Южному газовому коридору: сначала по Южнокавказскому трубопроводу, затем по TANAP через Турцию и TAP через Грецию, Албанию и Адриатическое море. Эта инфраструктура доставляет каспийский газ в Южную и Центральную Европу, минуя Россию и Иран. Пропускная способность коридора составляет 26 миллиардов кубометров в год. Для европейского рынка это не просто транспортный маршрут, а стратегический актив на фоне угроз традиционным поставкам.

За первые девять месяцев 2026 года Азербайджан экспортировал 18,4 миллиарда кубометров газа, из которых 8,6 миллиарда получили европейские страны. Это немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года, однако на фоне войны и перебоев с поставками даже такой объём имеет стратегическое значение.

В 2025 году Азербайджан поставил в Европу 12,8 миллиарда кубометров газа — примерно половину всего экспорта страны. С 2026 года азербайджанский газ впервые начал поступать в Германию и Австрию, увеличив число стран ЕС-получателей до десяти.

Накопленные показатели подчёркивают значение маршрута: с момента запуска TAP в Европу по нему поступило более 61 миллиарда кубометров азербайджанского газа, в том числе 6 миллиардов — в Грецию. Общий экспорт Азербайджана в Европу за всё время поставок превысил 66 миллиардов кубометров.

Пока конфликт между Россией и Украиной продолжается, европейским странам трудно рассчитывать на скорое возвращение российских объёмов в прежнем формате. Даже если боевые действия прекратятся, доверие к российскому газу как к надёжному источнику поставок уже подорвано. Поэтому диверсификация, вероятно, останется приоритетом европейской энергетической политики на долгие годы.

В этих условиях Азербайджан предлагает Европе сухопутный маршрут, который не контролируется Россией и не зависит от морских проливов. Газ с месторождения Шах-Дениз проходит через Грузию, Турцию и Балканы, не пересекая российскую или иранскую территорию. На фоне рисков вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой торговли сжиженным природным газом, каспийское направление приобретает дополнительную ценность.

Однако сухопутный маршрут не означает полной защищённости от кризисов. Южный газовый коридор пересекает несколько государств и зависит от устойчивости инфраструктуры и отношений между участниками. Поэтому надёжность поставок определяется не только объёмами добычи, но и политической предсказуемостью транзитных стран.

Основу экспортного потенциала Азербайджана составляет месторождение Шах-Дениз, которое за время эксплуатации дало более 284 миллиардов кубометров газа. В первой половине 2026 года платформы Shah Deniz Alpha и Bravo произвели около 20 миллиардов кубометров газа и 3 миллиона тонн конденсата.

Расширение проекта Шах-Дениз, на которое bp выделяет 2,9 миллиарда долларов, должно увеличить добычу и экспортные возможности страны. В среднесрочной перспективе это может помочь Баку удержать нынешние объёмы поставок и нарастить их, если европейский спрос сохранится.

В добыче участвуют и другие источники. За девять месяцев 2026 года на месторождениях Азери–Чираг–Гюнешли было добыто 10,8 миллиарда кубометров газа, SOCAR произвела 5,3 миллиарда, а Абшерон — 1,2 миллиарда. Такая диверсификация снижает риск полной зависимости от одного проекта, хотя Шах-Дениз по-прежнему остаётся ключевым элементом экспортной системы.

Турция остаётся важнейшим звеном Южного газового коридора. За девять месяцев 2026 года в страну было поставлено 7 миллиардов кубометров азербайджанского газа, из которых 4,2 миллиарда прошли через TANAP и предназначались для дальнейшей транспортировки в Европу.

Таким образом, Анкара выступает не только покупателем, но и стратегическим партнёром Баку. Устойчивость отношений между двумя странами напрямую влияет на работу всей цепочки поставок. Для Азербайджана хорошие отношения с Турцией — не просто дипломатическое преимущество, а одно из условий надёжного доступа к европейскому рынку.

У азербайджанской модели есть и ограничения. Пропускная способность Южного газового коридора составляет 26 миллиардов кубометров в год — этого недостаточно, чтобы заменить российские поставки, которые до войны составляли около 150 миллиардов кубометров ежегодно. Даже при дальнейшем расширении инфраструктуры Азербайджан сможет быть частью европейского решения, но не единственным его источником.

Сохраняется и риск зависимости от одного месторождения: значительная роль Шах-Дениза означает, что технические неполадки или сложности с добычей могут быстро отразиться на экспортных возможностях страны. Другие источники газа помогают смягчить эту зависимость, но пока не устраняют её полностью.

Рост стратегической ценности Азербайджана может усилить внешнее давление на страну и инфраструктуру региона. Чем важнее каспийский маршрут для европейской энергетики, тем больше внимания к нему со стороны государств, заинтересованных в изменении энергетического баланса. Устойчивость поставок будет зависеть не только от технической защиты трубопроводов, но и от способности стран региона противостоять политическим и информационным рискам.

Отдельное направление — попытки Киева наладить более тесное энергетическое сотрудничество с Баку. В ноябре 2026 года Украина предложила Азербайджану доступ к своим газовым хранилищам и трубопроводной инфраструктуре в ходе переговоров в Ужгороде.

Пока речь идёт лишь о первых шагах. Единственная сделка между Naftogaz и SOCAR, заключённая в июле 2025 года, представляла собой тестовую поставку небольшого объёма через Транс-Балканский коридор. Тем не менее сами переговоры показывают, что Киев рассматривает Азербайджан как потенциального долгосрочного партнёра в энергетической сфере.

Если война продлится ещё два-три года, роль Азербайджана как поставщика газа в Европу может возрасти. Этому будут способствовать расширение Шах-Дениза, возможное увеличение пропускной способности Южного газового коридора и новые коммерческие соглашения с европейскими покупателями. Но рост поставок потребует не только спроса, но и согласованных инвестиций в добычу и инфраструктуру.

Для Европы азербайджанский газ ценен прежде всего как часть более широкой системы диверсификации. Его объёмы не способны заменить российские поставки в прежнем масштабе, а развитие новых маршрутов требует времени и капитала. Поэтому практический эффект Южного газового коридора будет зависеть от того, смогут ли европейские страны сочетать долгосрочные контракты с развитием других источников энергии.

Для Баку главная задача — использовать возросшую стратегическую ценность, не превращаясь в заложника геополитической конъюнктуры. Чем сильнее позиции Азербайджана на энергетическом рынке, тем больше у него возможностей для переговоров, но тем выше и ответственность за стабильность поставок. Долгосрочный результат будет зависеть от способности страны расширять добычу, развивать инфраструктуру и сохранять рабочие отношения как с Турцией, так и с европейскими покупателями.

Автор

Агиль Гахраманов