Задача нынешнего правительства – передать новому поколению Армению с международно признанной территорией и открытыми границами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, на панельном обсуждении MaskOFF, организованном в Ереване фондом Restart.

Премьер-министр в своем выступлении отметил, что, с его точки зрения, самая большая задача, которую он должен решить для молодежи, — это подписание и ратификация мирного соглашения:

«Республику Армения с ее международно признанными территориями и открытыми границами — если выразиться образно, — я должен передать молодежи именно в таком состоянии. На мой взгляд, фундаментальные вопросы должны решаться именно исходя из этого. И это, а также вытекающие из этого дальнейшие действия, предопределят реализацию упомянутой вами повестки. Особенно сейчас, если учесть, что мы углубляем наши отношения с Европейским союзом, надеюсь, в 2029 году мы уже успеем получить решение о либерализации визового режима с Европейским союзом, а проект «Академический город» станет необратимым. Мирная страна с открытыми границами».

Премьер-министр также подчеркнул: «Конечно, экономическая стабильность и энергетическая независимость также являются очень важными компонентами для того, чтобы сделать описанную мною картину полной, и сейчас я сосредоточен на решении этих задач. Первое — это, конечно, мир, институционализация мира. Насколько я уверен в том, что эту задачу удастся решить? Как говорил классик, стопроцентной уверенности никто дать не может. Но я думаю, что решение этой задачи вполне реально, хотя и довольно сложно».

Пашинян ответил также на многочисленные вопросы участников панельной дискуссии. Вопросы касались внешней и внутренней политики Армении, установления мира с Азербайджаном, процесса делимитации, шагов по подписанию и ратификации мирного соглашения, процесса нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также ожиданий на будущее. (armenpress)