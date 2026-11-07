52-летний Педро Альяна, занимавший пост вице-президента с 2023 года, будет руководить страной до завершения текущего президентского срока, который истекает в августе 2028 года. В своем обращении после присяги он пообещал стабилизировать экономику и оказать поддержку гражданам, большинство из которых потеряли накопления из-за финансового кризиса.