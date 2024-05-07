Президент России Владимир Путин официально занял пост главы государства. Церемония инаугурации прошла в Кремле.

Торжество началось в 12:00 по московскому времени. Новый президентский срок станет юбилейным в политической карьере Владимира Путина. Лидер занимает этот пост в пятый раз.

Владимир Путин принес присягу, после чего председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин объявил о его вступлении в должность президента. Глава государства будет занимать этот пост до 2030 года.

В Большом Кремлевском дворце собрались представители исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Также гостями торжественной церемонии инаугурации стали общественные деятели, представители духовенства./news.ru/