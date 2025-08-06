Новый правоконсервативный президент Польши Кароль Навроцкий официально вступил в должность главы государства. В среду, 6 августа, 42-летний победитель президентских выборов, поддерживаемый партией «Право и справедливость» («ПиС»), принял присягу на церемонии перед Национальным собранием, состоящим из обеих палат парламента — cейма и cената.

В инаугурационной речи Навроцкий объявил, что станет «активным президентом», будет действовать решительно и последовательно. Среди прочего, он пообещал бороться против нелегальной миграции и вступления Польши в еврозону. «Я буду голосом граждан, которые хотят суверенитета и безопасности», — пообещал новый президент.

Беспартийный историк, националист, евроскептик и сторонник президента США Дональда Трампа сменил на посту президента Анджея Дуду, полномочия которого завершились после двух сроков. Победа Навроцкого на выборах стала серьезным поражением для либерального и проевропейского правительства Дональда Туска. Как ожидается, он попытается добиться смены политического курса в Польше и будет использовать свои полномочия в качестве верховного главнокомандующего, свой голос на международной арене и право вето, чтобы блокировать планы правительства.