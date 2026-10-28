Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении 500 млн евро на военную помощь Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Гааге в среду, 28 октября.

«Сегодня я также могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму 500 млн евро. Он включает, в частности, средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрерывных российских воздушных атак», – заявил он.

Йеттен констатировал, что в настоящее время нет никаких признаков того, что Россия готова остановить террор в Украине. Он призвал союзников Украины усилить свою поддержку накануне зимы.

Зеленский поблагодарил главу правительства Нидерландов за поддержку.

«Это то, что действительно важно, в частности, для отражения этих воздушных атак. Речевой дефицит, в настоящее время у нас ракеты, антибаллистические ракеты, чтобы перехватывать российскую баллистику. На баллистику россияне делают ключевую ставку в этой войне, особенно перед зимой», – сказал он.

Ранее в среду правительство Нидерландов объявило о выделении 1,2 млрд евро на невойсковую помощь Украине на ближайшие три года. В этом пакете акцент сделан на помощи в сферах энергетики и водоснабжения, а также на поддержке бизнеса.