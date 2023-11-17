Финляндия отправит в Украину 20-й пакет военной помощи стоимостью примерно 100 млн евро.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Финляндии.

«Финляндия отправит больше военной техники для помощи Украине. Президент принял решение по этому вопросу 17 ноября 2023 года по предложению правительства. Это будет 20-я поставка военной техники на Украину. Замена оборонной техники, содержащейся в этом пакете, обойдется Финляндии примерно в 100 млн евро», — говорится в сообщении.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил о том, что общая стоимость 20 пакетов военной техники Финляндии составляет 1,5 млрд евро.