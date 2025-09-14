Эстония продолжит поддержку Украины на сумму более €100 млн, большая часть из которых будет направлена на поставку эстонского оружия. Об этом 14 сентября сообщили на сайте министерства обороны Эстонии.

«Мы исходим из военных потребностей Украины, и эстонские предприятия оборонной промышленности будут играть ключевую роль и в следующем году. Кроме того, мы продолжим поддерживать обучение украинцев и украинские IT-решения в сфере обороны», — заявил министр обороны страны Ханно Певкур во время встречи с украинским министром обороны Денисом Шмыгалем.

Певкур отметил, что на поддержку Украины ежегодно выделяется 0,25% ВВП Эстонии.