Власти Эстонии приняли решение о предоставлении пакета военной помощи Украине на сумму в размере €1,2 млрд до 2027 года.

Как передает ТАСС, об этом заявил президент балтийской республики Алар Карис на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Таллине.

«Поддержка [Украины] должна продолжаться. Долгосрочный взнос Эстонии до 2027 года составит €1,2 млрд», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн. Карис добавил, что Киеву «необходимы лучшие вооружения», поэтому страны ЕС должны нарастить военное производство.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика будет оказывать Украине военную помощь в размере 0,25% от ВВП страны в течение следующих четырех лет.

По данным портала эстонского гостелерадио ERR, с 2022 года республика предоставила Киеву военную помощь на сумму в размере почти €500 млн.