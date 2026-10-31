Бывший президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели встречу в Белграде и заявили о планах «вернуться» в политику. Об этом говорится в их совместном видеообращении в Instagram.

Перед визитом в Белград венгерский политик посетил главу правящей партии в Республике Сербской Боснии и Герцеговины «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика.

«Я счастлив, что могу принять в гости Виктора Орбана, моего большого друга, моего брата и мы хорошо проведем время в доме моего отца под Белградом. Да, мы оба недавно проиграли выборы, но не потеряли свое достоинство, гордость и свою веру», — сказал Вучич.

Бывший премьер выразил благодарность экс-лидеру Сербии за приглашение и гостеприимство. Он отметил, что остается приверженным тому, чтобы продолжить развивать отношения Будапешта и Белграда.

«Надеюсь, что сербы и Сербия будут успешны в будущем и желаю всего самого лучшего тебе, твоей семье и твоему народу», — продолжил Орбан.

Он добавил, что всегда на стороне бывшего сербского президента.

В ответ Вучич сказал: «Спасибо, вернемся».