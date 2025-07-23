Инвесторы хотели бы, чтобы Илон Маск, который своим походом в Белый дом сильно подорвал имидж собственных бизнесов, занялся их восстановлением. Но предприниматель никак не успокоится, и созданные им компании теперь вынуждены предупреждать инвесторов о связанных с Маском политических рисках.

Маск ранее служил старшим советником президента Дональда Трампа «в связи с Департаментом эффективности правительства и может в будущем занимать аналогичные должности, посвящать им значительное время и усилия», говорится в подготовленном для инвесторов предложении о покупке акций космической компании SpaceX. С документом ознакомился Bloomberg. SpaceX уже не первый раз проводит закрытое размещение акций, но возможное участие Маска в политике впервые упоминается в таких документах среди «факторов риска», рассказали агентству знакомые с их содержанием люди.

Новый раунд привлечения средств оценивает SpaceX примерно в $400 млрд; с такой капитализацией она может считаться самой дорогой непубличной компанией в мире. Инвесторам предлагается купить ее акции по $212 за штуку. В декабре 2024 года компания продала их по $185, в результате чего была оценена в $350 млрд.

Однако конфликт Маска с президентом Дональдом Трампом, вырвавшийся в публичное пространство и сопровождавшийся оскорблениями и угрозами, может повлиять на бизнес SpaceX. Трамп в начале июня пригрозил аннулировать государственные контракты SpaceX, в ответ на что Маск заявил о выводе из эксплуатации Crew Dragon – построенного компанией многоразового пилотируемого космического корабля. Он сейчас единственный в США регулярно доставляет астронавтов на орбиту.

Правда, потом Маск удалил пост про Dragon.

Уже через несколько дней после того конфликта администрация Трампа начала проверку контрактов SpaceX с федеральным правительством, сообщила на днях The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. По их словам, целью было выявление работ, связанных с неэффективным использованием средств. Правда, в Вашингтоне пришли к выводу, что не могут отменить большинство из этих контрактов, поскольку они имеют решающее значение для Министерства обороны и НАСА, рассказали источники WSJ.

SpaceX обеспечивает запуск ракет Falcon, разрабатывает корабль Starship, который должен доставить человека на Марс, является оператором сети спутникового интернета Starlink, состоящей примерно из 8000 спутников.

Маск, между тем, в своей соцсети Х провел опрос о необходимости новой политической партии и в начале июля объявил о создании Партии Америки (America Party).

Хождение Маска в политику сильнее всего ударило по бизнесу его компании Tesla. По словам специалистов, вряд ли кто-то когда-либо наносил такой ущерб бренду за столь короткое время. Продажи Tesla в I и II кварталах текущего года упали на 13% по сравнению с аналогичными периодами 2024 года. В некоторых странах Европы спад составлял 60-70% на фоне роста рынка электромобилей в целом. Покупателям не нравилось, что Маск стал помогать Трампу и поддерживать ультраправые европейские партии.

Акции Tesla упали с декабрьского пика почти на 31%. В апреле падение превышало 50%. С тех пор котировки восстановились, но лишь частично, в то время как фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite после коррекции в первые месяцы года компенсировали все падение и превысили предыдущие максимумы. (moscowtimes.ru)