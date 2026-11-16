«Мы [с Владимиром Путиным] поговорим на мою любимую тему Украины. Украина теряет Украину», — приводит Sky News слова Дональда Трампа в преддверии его встречи с президентом России и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Путин «понемногу отступает» в отношении Киева, при этом он «мог бы действовать гораздо жестче», добавил Трамп. При этом президент Соединенных Штатов признал, что «Россия теряет 25 тысяч солдат в месяц».

Ранее в Белом доме заявляли об отсутствии у Трампа планов обсуждать украинскую тему с Путиным на полях саммита АТЭС и утверждали, что центральными темами должны стать окончание войны США против Ирана, а также ядерное разоружение Вашингтона, Москвы и Пекина. Однако затем, как писал FT, выяснилось, что главы трех государств не утвердили вопросы для встречи, и она пройдет без заранее согласованной повестки.

Изначально Путин, согласно источникам WSJ, планировал использовать саммит в Шэньчжэне как «Вторую Ялтинскую конференцию», чтобы договориться с Си и Трампом о разделе мира на зоны влияния и, в частности, добиться мира в Украине на своих условиях. В похожем духе были выдержаны предложения, которые московские посланники передали западным коллегам в ходе многосторонних переговоров в Абу-Даби. Они предполагали отвод вооружений НАТО на границы 1997 года и раздел Европы на американскую и российскую зоны влияния, сообщал NYT со ссылкой на американских дипломатов.

При этом украинские силы на фронте, несмотря на слова Трампа, уходящей осенью добиваются территориальных успехов. По данным ISW, российская армия в сентябре и октябре оставила около 240 кв. км ранее захваченных земель и не смогла продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Потери ВС РФ в минувшем октябре, судя по оценкам западных разведок, составили около 54 тысяч убитых и раненых, более чем вдвое превысив заявленное президентом США число. (themoscowtimes.com)