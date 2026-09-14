История с возвращением почти ста тысяч граждан Узбекистана из России за десять дней выглядит гораздо сложнее, чем простая новость о массовом отъезде мигрантов. С 25 августа по 5 сентября 2026 года в Узбекистан вернулись 96 415 человек. Из них 54 885 прибыли непосредственно из России, ещё 41 530 — через Казахстан. При этом узбекское Агентство по миграции не ограничилось подсчётом прибывших: его представители работали с гражданами в Москве, Туле, Курске, Калуге, Рязани, Орловской и Воронежской областях. Всё это указывает не на случайное колебание миграционных потоков, а на формирование новой тенденции.

Однако было бы преувеличением утверждать, будто «все бегут из России». Гораздо точнее говорить о другой проблеме: Россия сама создала ситуацию, при которой ей одновременно всё сильнее нужны иностранные рабочие и всё труднее становится удерживать их. Прежняя модель, основанная на постоянном притоке работников из Центральной Азии, начинает давать сбои. Государство ужесточает правила въезда и пребывания, усиливает контроль, усложняет оформление документов, а затем сталкивается с нехваткой людей в строительстве, логистике, сельском хозяйстве, промышленности и сфере услуг.

Похожая картина наблюдается и в отношениях России с Кыргызстаном. По данным кыргызской стороны, на 1 января 2026 года в России находились 472 336 граждан Кыргызстана. К 14 мая их число временно увеличилось примерно до 502 тысяч, что объяснялось началом сезонных работ. Но долгосрочный тренд остаётся нисходящим: в 2022 году показатель составлял 587 089 человек. Бишкек уже рассматривает возвращение мигрантов как отдельное направление государственной политики. В мае Кыргызстан утвердил программу реинтеграции возвращающихся работников на 2026–2030 годы, пытаясь превратить вынужденное возвращение в возможность для внутренней экономики.

Дополнительные сложности возникли после введения Россией с 1 июля 2026 года новых требований для въезда граждан Кыргызстана и других безвизовых стран СНГ. Кыргызское Министерство труда было вынуждено отдельно разъяснять гражданам новые правила, поскольку для многих трудовых мигрантов процедура поездки, регистрации и легализации стала значительно сложнее. В результате возникает очевидный парадокс: Москва заявляет о необходимости привлечения рабочих рук, но одновременно делает сам процесс приезда и пребывания этих работников всё менее удобным и предсказуемым.

В Таджикистане возвращение мигрантов уже превратилось в самостоятельное направление государственной политики. На протяжении 2026 года представители таджикской миграционной службы регулярно встречали граждан, прибывающих из России в аэропорт Душанбе. Им предлагали внутренние вакансии, профессиональную подготовку и языковое обучение. Такие встречи проходили в мае, июне, июле, августе и сентябре. Это уже не похоже на случайное возвращение отдельных групп работников: Душанбе явно готовится к тому, что часть мигрантов не захочет или не сможет вернуться на российский рынок труда.

Причины такого нежелания вполне понятны. Таджикские власти регулярно предупреждают граждан об изменениях российского миграционного законодательства, включая новый закон № 241-ФЗ, усиливающий требования к иностранцам. Кроме того, только за семь месяцев 2026 года при содействии таджикского представительства мигрантам удалось вернуть 23,65 млн рублей невыплаченной заработной платы от российских работодателей. Для человека, который едет за границу ради заработка, это принципиальный вопрос. Если работа сопровождается бюрократическими рисками, постоянными проверками и угрозой не получить обещанные деньги, привлекательность такого направления неизбежно снижается.

Особенно показательно, что российское руководство само признаёт наличие проблемы. В утверждённой президентом Концепции государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы прямо говорится о дефиците трудовых ресурсов и необходимости сохранять приток иностранных работников. Российская экономика нуждается в мигрантах, потому что собственного населения недостаточно для покрытия кадрового спроса. Но одновременно общественная и политическая атмосфера становится всё более жёсткой, а миграционная политика — всё менее привлекательной для тех, кто должен поддерживать работу целых отраслей.

Масштаб кадрового дефицита оценивается примерно в 2,3 млн вакансий. Из-за сокращения притока работников из Центральной Азии Россия начала активнее искать людей в других странах, прежде всего в Индии. В 2025 году индийским гражданам было выдано почти 72 тысячи разрешений на работу — против примерно пяти тысяч в 2021 году. В июне 2026 года Сбербанк призвал расширять привлечение индийских работников, поскольку строительная отрасль столкнулась с серьёзным дефицитом кадров. По оценкам российских властей, только строительству к 2030 году может понадобиться ещё около 789 тысяч работников.

Получается почти парадоксальная ситуация. Центральная Азия постепенно снижает зависимость от российского рынка труда, а Россия в это же время вынуждена искать замену центральноазиатскому рабочему в Индии и других странах. Возникает вопрос: если Москва десятилетиями рассматривала бывшие советские республики как естественный резервуар рабочей силы, почему теперь этот резервуар перестаёт работать? Ответ связан с самой российской политикой. После начала войны часть трудоспособного населения была направлена в оборонный сектор, усилилась мобилизация ресурсов, выросли государственные расходы, а миграционные ограничения стали жёстче. После трагедии в «Крокус Сити Холле» общественная атмосфера вокруг мигрантов дополнительно осложнилась. Затем последовали новые проверки, цифровой контроль и требования к документам. В итоге государство одновременно усилило давление на мигрантов и сохранило зависимость экономики от их труда.

К этому добавляются высокая ключевая ставка, инфляционные риски и слабые перспективы роста. 11 сентября Банк России сохранил ставку на уровне 14%, а прогноз роста российской экономики на 2026 год оказался в диапазоне от нуля до одного процента. Центробанк предупреждает, что быстрый рост зарплат при недостаточной производительности создаёт дополнительное инфляционное давление. Это не означает, что российская экономика рухнет завтра: у неё по-прежнему есть значительные ресурсы и запас прочности. Но сочетание кадрового дефицита, дорогого кредита, внешних ограничений, высоких военных расходов и слабого роста создаёт серьёзную угрозу для долгосрочного развития.

На этом фоне меняется и обратное направление миграции. В январе–июне 2026 года в Узбекистан на постоянное место жительства приехали 580 граждан России — это крупнейшая группа среди иностранных переселенцев. Всего за этот период в страну прибыли 1 649 человек, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В 2025 году россияне также составляли крупнейшую группу среди иностранцев, переезжавших в Узбекистан на постоянное место жительства. В Казахстане за первые шесть месяцев 2026 года миграционное сальдо составило плюс 5 703 человека. Разумеется, эти цифры пока не позволяют говорить о массовом исходе россиян в Центральную Азию. Но они показывают, что регион постепенно перестаёт быть односторонним источником рабочей силы для России.

Ещё несколько лет назад схема была предельно простой: Центральная Азия отправляла работников в Россию, Россия платила им рублями, а заработанные деньги возвращались в семьи и экономики региона. Теперь эта система начинает меняться. Узбекистан наращивает экономическую активность, Казахстан привлекает инвестиции, Кыргызстан создаёт программы для возвращающихся работников, а Таджикистан пытается переориентировать мигрантов на внутренние вакансии. Одновременно у жителей Центральной Азии появляется больше альтернатив — Европа, Турция, Южная Корея, страны Персидского залива и собственные рынки труда. Если человек может выбирать между несколькими направлениями, Россия постепенно теряет прежнюю монополию.

Именно в этом заключается главный геополитический смысл происходящего. Влияние определяется не только военными базами, политическими заявлениями и историческими лозунгами. Оно зависит ещё и от способности предложить человеку работу, достойную оплату, безопасность и перспективу. Москва пытается вернуть Центральную Азию в свою орбиту политическими инструментами, тогда как сама Центральная Азия постепенно возвращает себе свободу выбора экономическими средствами. Ирония заключается в том, что проект «СССР-2.0» сталкивается не только с политическими, но и с демографическими и экономическими ограничениями. Невозможно восстановить прежнее влияние, если нет советской демографии, промышленной базы, системы образования и способности удерживать людей внутри собственного экономического пространства.

Поэтому Россию ожидает не немедленный крах, а период нарастающего структурного давления. Прежняя модель дешёвой рабочей силы, масштабной мобилизации ресурсов и ускоренного военного производства всё хуже сочетается с потребностями гражданской экономики. Москва хочет контролировать миграцию, но не может отказаться от мигрантов. Хочет укреплять влияние в Центральной Азии, но сама теряет привлекательность как главный рынок труда. И пока российские власти пытаются объяснить проблемы внешними врагами и нелояльностью мигрантов, рынок труда формулирует гораздо более простой ответ: людям нужны зарплата, безопасность и перспективы. Если Россия продолжит одновременно ужесточать миграционную политику и сохранять зависимость от иностранной рабочей силы, она рискует сама создать дефицит тех людей, без которых пытается поддерживать экономический рост.

Агиль Гахраманов