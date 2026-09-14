При провозглашении 28 мая 1918 года Азербайджанской Демократической Республики национальное правительство временно разместилось в городе Гянджа так как город Баку находился под оккупацией армяно-большевистских вооруженных формирований Бакинского Совета народных комиссаров во главе со Степаном Шаумяном. Без Баку независимый Азербайджан был похож на обезглавленное тело. Главной задачей правительства Демократической Республики являлось освобождение Баку от оккупации. Но с имеющейся в распоряжении Национального правительства силой всего из 600 человек невозможно было проводить военные операции против 18-ти тысячной армии Бакинского Совета.

Накануне провозглашения республики представители из Азербайджана отправившись в Стамбул обратились за помощью к Османской Турции. Военный министр Турции Энвер паша, учитывая ситуацию отдал приказ своему брату Нури паше вместе с военными отрядами двигаться из Тебриза в Гянджу.

4 июня 1918 года согласно договору «О дружбе и взаимопомощи», подписанному между Османской империей и правительством независимого Азербайджана, Османское правительство взяло на себя обязательство оказания военной помощи Азербайджану.

Но большевистско-дашнакские войска Бакинского Совета для того, чтобы раз и навсегда положить конец деятельности Национального правительства Азербайджана 10 июня 1918 года начали наступление в направлении Гянджи.

В местах проведения военных операций мусульманское население подвергалось погромам и геноциду. 23 июня правительство Азербайджана объявило в стране военное положение. С 27 июня по 1 июля в сражении под Гейчаем Кавказская исламская армия под командованием Нури паши решила судьбу войны. Было предотвращено наступление войск Бакинского Совета на Гянджу и Кавказская исламская армия начала контрнаступление в направлении Баку. Разгромленные большевистско-дашнакские войска вынуждены были отступить. Одна за другой, Гейчай, Кюрдамир, Шамахи, Агсу были освобождены от оккупации. Дошла очередь и до Баку.

В то время войска Лазаря Бичерахова — полковника, командира казачьего отряда, проводящего военную операцию Царской России на территории Ирана и выступающего против большевиков, также находились в Баку.

Антиазербайджанская политика, осуществляемая Советом народных комиссаров Баку, привело к подрыву авторитета большевиков и к их отставке 31 июля 1918 года. Воспользовавшись этим 1 августа эсеры-меньшевики и дашнаки создали марионеточный орган управления под названием Диктатура Центрокаспия. Этот орган с первых же дней занял позицию расправы над большевиками и приглашения в Баку английских войск, находящихся в Южном Азербайджане. 4 августа первый английский отряд из 300 офицеров и солдат прибыл в Баку.

5 августа 1918 года была предпринята первая попытка освобождения города Баку от оккупации. В тот же день Кавказская исламская армия вместе с Отдельным азербайджанским корпусом перешли в наступление на Баку со стороны Волчьих ворот. Первая атака была неудачной.

17 августа Армянский национальный совет с большой радостью встретил ввод войск в Баку генерала британской армии Лионеля Денстервиля. Число военнослужащих Денстервиля в Баку составляло 1000 солдат и офицеров. Штаб армии находился в отеле «Авропа» (нынешнее здание компании Лукойл), а другие подразделения разместились в отеле «Метрополь» (нынешнее здание Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви). Денстервилю было поручено удерживать имеющий ключевое значение нефтяной порт Баку и не впускать Кавказскую исламскую армию в Баку.

Бичехаров с Денстервилем тайно придя к согласию решили вести совместную операцию против турецких войск. Увидев неизбежное поражение перед Кавказской исламской армией Бичехаров 30 июля вывел отряд с линии фронта и отступил на север — Порт-Петровск (нынешний Махачкала).

В ночь на 14 сентября начав очередное наступление на Баку Кавказская исламская армия, успешно выполнила поставленные задачи. Вечером того же дня войска Денстервиля на кораблях покинув Баку вернулись в Энзели. А 15 сентября бои продолжались не так долго. В тот же день Диктатура Центрокаспия потерпела поражение. С блестящей победой завершилась двухдневная операция турецко-азербайджанских сил по освобождению Баку.

16 сентября по случаю блестящей победы состоялся парад турецко-азербайджанских военных отрядов. В параде приняли участие Нуру паша, Халил паша, генерал Алиага Шихлинский, полковник Габиб бек Салимов, члены парламента и правительства Азербайджана, жители Баку и окрестных сел.

По завершению парада вышеназванные лица и члены правительства в сопровождении воинских подразделений вступили в Баку. После грандиозной и исторической победы 17 сентября столица правительства Азербайджанской Демократической Республики была перенесена из Гянджи в Баку. Таким образом, был дан старт важному этапу государственного строительства в Азербайджане.

Османская армия в ходе военных действий, осуществляемых по освобождению Баку потеряла 1130 солдат. А в целом около 5 тысяч солдат турецкой армии стали шехидами во имя Азербайджана. В регионах Азербайджана, где проводились военные операция турецкой армии существуют десятки мемориальных комплексов.

Несмотря на то, что в сентябре 1919 года в нынешней Аллее шехидов для увековечения памяти турецких шехидов был поставлен фундамент грандиозного памятника, но распад Азербайджанской Демократической Республики в апреле 1920 года не дало возможность завершить строительство памятника.

После восстановления государственной независимости Азербайджана в 1999 году на Аллее шехидов был установлен памятник в честь Кавказской исламской армии.

15 сентября 1918 года освобождение Баку от оккупации — это славная страница истории азербайджано-турецкой дружбы и братства.