Прикаспийские государства — Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения — могут создать единую базу данных по водным биоресурсам Каспийского моря, сообщило Росрыболовство. Эта идея прозвучалана Международном рыбопромышленном форуме, который в эти дни проходит в Петербурге.

«На сессии в рамках форума было высказано несколько свежих и хороших идей, к примеру, таких, как создание единой базы данных в рамках межправительственной пятисторонней комиссии по управлению водными биоресурсами Каспийского моря», — заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Необходимость этого связана с тем, что актуальной проблемой для Каспийского моря остается взаимодействие пяти прикаспийских государств по обмену данными в своих секторах и созданию полной информации по ресурсам и экологии, поскольку биологических границ в море не существует.