Глава Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (Нерсисян) внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Архиепископа обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины.