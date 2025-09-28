Глава Российской епархии Армянской Апостольской Церкви, брат Католикоса всех армян Гарегина II архиепископ Езрас (Нерсисян) внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец».
Об этом свидетельствуют данные ресурса.
Архиепископа обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в публичной поддержке России.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. Его цель — установление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины.
За последние годы в черный список «Миротворца» попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.