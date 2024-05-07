Базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского министерства обороны взломали хакеры. Об этом 6 мая сообщили ВВС и Sky News. Ожидается, что 7 мая правительство Великобритании сообщит о случившемся депутатам парламента.

Sky News утверждает, что, правительство Великобритании не станет называть конкретную страну, но, по информации журналистов, эти хакеры связаны с властями Китая. По данным ВВС, хакеры получили доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости и номера банковских счетов военных, и другая личная информация.

Известно, что речь о системе, которую содержит внешний подрядчик министерства. Поэтому доступа к оперативной информации министерства обороны хакеры не получили. Министерство, обнаружив взлом, немедленно приняло меры и отключило систему от внешнего доступа.