Интернет-ресурсы Федеральной службы государственной статистики (Росстат) подверглись кибератаке, сообщили РБК в ведомстве. На главном портале и сайтах региональных управлений появились сообщения хакерских группировок «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, которые признаны экстремистскими и запрещены в России. В том числе они оставили послание «Никому не избежать ответственности» на белорусском языке.

В пресс-службе Росстата уточнили, что атаки были тщательно подготовлены и велись одновременно по нескольким направлениям с 29 октября по 1 ноября, «с привлечением значительного числа специалистов различного профиля и при широкой географии источников». При этом в ведомстве уверяют, что утечки баз данных и охраняемой законом информации не произошло, поскольку «мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование». На момент публикации сайт Росстата не работал.

Сами хакеры заявили о краже 23 ТБ данных службы, среди которых сведения о российских потерях на войне в Украине, демографическая и экономическая статистика, а также документы с пометкой «для служебного пользования».

Росстат действительно учитывает случаи гибели в результате военных действий: такая категория есть в его официальной методологии. При этом с 2024 года ведомство перестало публиковать итоговую статистику о причинах смерти. Из открытого доступа исчезли и другие данные, по которым можно было оценивать последствия войны.

В июле 2025 года эти же хакерские группировки взяли на себя ответственность за взлом информационной системы «Аэрофлота», вызвавший масштабный сбой. Генпрокуратура подтвердила кибератаку. Было возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В январе того же года Silent Crow заявила о краже данных Росреестра, утверждая, что в ее руки попала база из двух миллиардов записей о владельцах недвижимости. Ведомство утечку отрицало, однако журналистам удалось подтвердить подлинность части опубликованных сведений. (themoscowtimes.com)