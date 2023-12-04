Объект по утилизации ядерных отходов и вывода из эксплуатации в Селлафилде (Великобритания), считающийся крайне опасным, был взломан кибергруппировками, тесно связанными с Россией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Guardian.

Недавнее расследование показало, что по время хакерского взлома системы объекта были «заражены» вредоносным программным обеспечением (ПО), которое все еще может скрываться и использоваться для шпионажа или атаки на Sellafield.

Есть вероятность, что некоторые из наиболее важных видов деятельности Селлафилда (перемещение радиоактивных отходов, мониторинг утечек опасных материалов и проверка на предмет пожаров) были скомпрометированы.

Журналисты выяснили, что британские власти точно не знают, когда ИТ-системы были впервые взломаны. Однако источники издания рассказали, что нарушения были впервые обнаружены еще в 2015 году.

Предполагается, что иностранные хакеры могли получить доступ к топовым конфиденциальным материалам на объекте, который занимает площадь 6 квадратных километров на побережье Камбрии и «является одним из самых опасных в мире», говорится в публикации.