Единственный танкер с дизельным топливом, который после выхода из России некоторое время указывал американский порт в качестве места назначения, развернулся примерно в 400 морских милях от восточного побережья США. Три других судна, которые Владимир Путин направил Дональду Трампу в рамках дизельной сделки, ранее уже изменили курсы. Одно из них встал под разгрузку в Египте, два других следуют в Бразилию.

Танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн дизеля после разворота стал удаляться от восточного побережья США и с понедельника медленно движется зигзагообразным курсом, согласно данным о его движении, полученным Bloomberg. Agioi Fanendes был первым танкером, который вышел из балтийского порта Приморск с целью доставить дизель в США. Поначалу в качестве порта назначения он указывал Нью-Йорк, затем сменил сигнал на «в ожидании распоряжений».

По данным LSEG, прибытие партии ожидалось ‌7 ноября, через несколько дней после промежуточных выборов в Конгресс, на которых вопрос дороговизны топлива был одним из главных. Чтобы сбить цены на дизель, Трамп и договорился о его поставках из России, временно отменив эмбарго на закупки у нее энергоресурсов. Однако конгрессмены пообещали провести расследование скандальной сделки и потребовали от банков и портов сохранить все связанные с ней документы. А губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предупредила Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также операторов нефтяных терминалов о недопустимости приема российского топлива, назвав дизельную сделку незаконной.

Вице-премьер Александр Новак обещал, что в ноябре Россия отправит на мировые рынки более 2 млн тонн.

«Судно по-прежнему ожидает распоряжений, поскольку порт разгрузки до сих пор не подтвержден», – сообщила Bloomberg компания Eastern Mediterranean Maritime, управляющая танкером Agioi Fanendes. Два других судна с предназначавшимся для США дизелем, находящиеся под западными санкциями, изменили маршруты на прошлой неделе, сообщала Financial Times.

Танкер Leruo, ходящий под флагом Сьерра-Леоне, взял тогда курс на Бразилию. Туда он сейчас и продолжает двигаться, по данным MarineTraffic. А российский танкер Talisman ушел из Атлантического океана в Средиземное море и подошел к алжирскому берегу, подавая сигнал «в ожидании распоряжений», означающий, что у груза нет подтвержденного покупателя или порта назначения. Затем он указал в качестве порта египетский «Эль-Дехейла» в Александрии и 9 ноября зашел в него, завершив рейс.

Четвертый из отправленных в США танкеров, по данным MarineTraffic, находится у восточного берега Британских островов и подает сигнал «Бразилия, в ожидании распоряжений». (themoscowtimes.com)