Военный министр США Пит Хегсет во вторник назвал «фарсом, который не увенчается успехом», попытку объявить ему импичмент по ряду обвинений, в том числе, в злоупотреблении властью во время войны с Ираном.

Хегсет выступил с таким комментарием на следующий день после того, как член Палаты представителей США, республиканец из штата Кентукки Томас Мэсси, представил восемь пунктов обвинения для запуска процедуры импичмента.

На своей первой с мая, как отмечает Reuters, пресс-конференции в Пентагоне Хегсет отметил, что попытки объявить в своё время импичмент президенту Дональду Трампу потерпели неудачу, и добавил: «Они потерпят неудачу снова». «Это не патриотизм. Это саботаж», — подчеркнул Хегсет.

Хегсет выступил в защиту американских операций в Иране, Йемене, Венесуэле — в период президентства Дональда Трампа, а также действий, направленных против предполагаемых наркоторговцев: «Я поддерживаю каждую из этих операций. Я горжусь тем, что выполнял их, и завтра сделал бы это снова».

В публикации в соцсети X конгрессмен Томас Мэсси сообщил, что 10 ноября Палата представителей проведет первое голосование — по процедурному предложению, направленному на то, чтобы отклонить его инициативу. «Если нам удастся преодолеть эту попытку, мы перейдем к полноценным дебатам и голосованию по статьям об импичменте», — добавил Мэсси.

В резолюции, представленной Мэсси, он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотреблении полномочиями. (svoboda.org)