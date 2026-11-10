Главный демократ в постоянном подкомитете Сената США по расследованиям (PSI) Ричард Блументаль потребовал от криптобиржи Binance, компании Tether и связанных с президентом Дональдом Трампом криптопроектов предоставить документы в рамках расследований возможных финансовых нарушений и конфликтов интересов. Сделать это нужно до 4 января 2027 года. В случае отказа сенаторы пригрозили прибегнуть к принудительным мерам.

Среди адресатов обращений — World Liberty Financial (WLFI) и Fight Fight Fight LLC, связанные с семьей президента. Блументаль начал проверку их деятельности в мае 2025 года после сообщений о том, что они могли проводить операции с иностранцами, находящимися под федеральным уголовным преследованием, привлекать инвестиции от зарубежных правительств и нарушать требования государственной этики. Криптобиржа Binance и выпускающая крупнейший стейблкоин USDT компания Tether проверяются на предмет обхода санкций и сделок с администрацией Трампа. В сентябре 2026 года демократы из подкомитета опубликовали доклад об использовании USDT в теневой банковской системе Ирана. К Binance возникли вопросы из-за сообщений о транзакциях на более чем $1,7 млрд, также связанных с исламской республикой. Кроме того, законодатели заподозрили конфликт интересов из-за сотрудничества биржи с WLFI. Ранее группа сенаторов потребовала проверить обстоятельства помилования президентом основателя Binance Чанпена Чжао.

В июле 2026 года Блументаль провел публичные слушания о криптобизнесе семьи Трампа. В частности, обсуждались потери инвесторов мемкоина TRUMP, тогда как сам президент получил более $1,4 млрд от связанных с ним криптопроектов.

Предупреждения от сенатора также получили министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, председатель Федеральной комиссии по связи Брендан Карр и технологические компании, связанные с финансированием строительства бального зала Белого дома. Проверки касаются предполагаемых злоупотреблений со стороны иммиграционных служб, давления на СМИ и возможного предоставления государственных преференций в обмен на пожертвования. (themoscowtimes.com)