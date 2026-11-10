Живущий за границей российский оппозицонер Гарри Каспаров отменил поездку на мероприятие Berlin Freedom Week в Берлин из-за предупреждений спецслужб о возможных угрозах. Об этом сообщает Bild со ссылкой на выступление самого Каспарова по видеосвязи.

Бывший чемпион мира по шахматам, резкий критик Владимира Путина и войны в Украине, обратился к участникам Berlin Freedom Week, отметив, что планировал приехать лично, но сотрудники службы безопасности настоятельно рекомендовали ему не приезжать в немецкую столицу, посчитав, что поездка была бы опасной.

«Возможно, вы видели сообщения о том, что Россия пытается меня убить. Люди, занимающиеся вопросами безопасности, настоятельно рекомендовали мне не ехать в Берлин, поскольку сейчас это было бы неоправданным риском», — заявил Каспаров. Подробностей о том, известно ли спецслужбам о конкретных планах покушения на него, или же речь идёт об общих рекомендациях, он не привёл. В своём выступлении Каспаров посетовал на том, что Европа фактически стала «игровой площадкой» для Владимира Путина, что позволяет российским спецслужбам угрожать ему на территории Европы. По словам Каспарова, в будущем в опасности могут оказаться и другие люди, включая членов семей европейских политиков.

ФБР ранее заявляла о раскрытии российской сети, которая, помимо прочего, за вознаграждение готовила на территории Соединённых Штатов покушения на поддерживающих Украину российских оппозиционеров. Испанская газета El Mundo со ссылкой на свои источники писала, что одним из оппозиционеров, на которых могли готовить покушение, является Каспаров. Официально эти сообщения не подтверждены. (svoboda.org)