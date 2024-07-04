Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отменил поездку на саммит Организации Тюркских Государств (ОТГ) в Шуше для того, чтобы посетить матч национальной турецкой сборной на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает телеканал A Haber.

«Эрдоган решил отменить свой визит и посетить матч Турция-Нидерланды, чтобы поддержать национальную сборную», — указывает телеканал.

В матче 1/8 финала Турция одержала победу над национальной командой Австрии. Встреча, которая состоялась 2 июля, завершилась со счетом 2:1. Мерих Демирал открыл счет на 1-й минуте матча, а на 59-й минуте удвоил преимущество своей команды. Австрия отыграла один мяч на 66-й минуте, отличился Михаэль Грегорич. После матча Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование из-за празднования гола Демирала.

В четвертьфинале Турция сыграет с Нидерландами, которые в матче 1/8 финала одержали победу над национальной командой Румынии со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.