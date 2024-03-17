Грант Шэппс отменил поездку на юг Украины на прошлой неделе по «соображениям безопасности», пишет BBC.

Министр обороны был вынужден отказаться от поездки в Одессу после того, как британская разведка сообщила, что Россия узнала о его планах. Шэппс должен был посетить Одессу на следующий день после того, как по городу был нанесен ракетный удар во время визита президента Украины и премьер-министра Греции. По словам украинских властей, в результате удара погибли пять человек.

Шэппс отправился на ночном поезде из Польши на Украину в сопровождении начальника штаба обороны адмирала сэра Тони Радакина и небольшой группы британских чиновников. Целью их поездки была встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским и высокопоставленными членами его военной администрации.

Однако, прибыв в Киев 7 марта, Шэппс в последний момент неожиданно отменил свой дальнейший рейс в Одессу, опасаясь за свою безопасность. По данным газеты Sunday Times, корреспондент которой путешествовал с делегацией, поездка была отменена после того, как разведка узнала, что Кремль знает о ней. Газета добавила, что удар в Одессе накануне повысил уровень угрозы безопасности Шэппса с существенного до критического.

«Путин показал себя безрассудным, безжалостным и неосторожным человеком», — заявил Шэппс. «Тот факт, что он был опасно близок к убийству двух западных лидеров, не имеет значения, намеренно это или случайно. Какого черта он делает, и почему Запад позволяет ему заниматься подобными вещами?» Комментарии Шэппса прозвучали после того, как министр иностранных дел Латвии призвал Великобританию и другие страны НАТО рассмотреть возможность призыва в армию для сдерживания России.

В январе балтийское государство, граничащее с Россией, вновь ввело воинскую повинность — мужчины в возрасте от 18 до 27 лет должны пройти 11-месячную военную службу — в попытке увеличить численность своей армии. Отвечая на вопрос Sunday Telegraph, следует ли Великобритании и другим странам последовать латвийской модели, Кришьянис Кариньш (глава МИД Латвии) заявил: «Мы бы настоятельно рекомендовали это сделать».