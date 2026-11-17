Переговоры про окончание войны в Украине будут проходить в расширенном формате. Теперь в них примут участие представители Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата мирных переговоров. Теперь в них будут представлены европейцы.

«В частности представители Е5 — Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО», — заявил он.

Зеленский отметил, что Украина координируется со всеми партнёрами в Европе. Работа на всех уровнях для того, чтобы Европа была сильной участницей переговоров, продолжится.

Как говорит президент, уже определен порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам:

окончание войны,

обеспечения безопасности Украины и продолжительного мира,

возможности для восстановления и дальнейшего развития.

По словам Зеленского, он утвердил задачи переговорной команде Украины на следующие недели.