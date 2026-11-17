Переговоры про окончание войны в Украине будут проходить в расширенном формате. Теперь в них примут участие представители Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
По словам президента, США согласовали с Москвой расширение трехстороннего формата мирных переговоров. Теперь в них будут представлены европейцы.
«В частности представители Е5 — Британии, Германии, Франции, Италии, Польши, а также Еврокомиссии, Евросовета и НАТО», — заявил он.
Зеленский отметил, что Украина координируется со всеми партнёрами в Европе. Работа на всех уровнях для того, чтобы Европа была сильной участницей переговоров, продолжится.
Как говорит президент, уже определен порядок совместной работы с партнерами по ключевым вопросам:
- окончание войны,
- обеспечения безопасности Украины и продолжительного мира,
- возможности для восстановления и дальнейшего развития.
По словам Зеленского, он утвердил задачи переговорной команде Украины на следующие недели.