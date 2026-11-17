Американская компания Apple предстанет перед судом в Париже в июне 2027 года из-за «запрограммированного устаревания» различных моделей iPhone. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой неназванные осведомленные источники. Это первый подобный процесс во Франции против компании. В суд вызваны представители двух структур — Apple Distribution International и материнская Apple Inc.

Жалобу на корпорацию еще в декабре 2022 года подала ассоциация потребителей Halte a l’obsolescence programmee («Остановить »запрограммированное устаревание»»). Apple обвиняют во внедрении программных настроек, которые не давали владельцам телефонов ремонтировать устройства вне официальных магазинов. Также они ограничивали восстановление данных. В Hop считают, что таким образом компания стремилась увеличить продажи новых телефонов. В Apple обвинения отрицают.

«Запланированным устареванием» называют преднамеренное сокращение срока службы товара с целью заставить потребителя заменить его на новый. С 2015 года во Франции подобная практика считается уголовным преступлением.