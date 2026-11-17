Болгарские военные спасли всех 19 моряков с затонувшего в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море газовоза GAS HUSKY, перевозившего 3 400 тонн пропана. Об этом сообщил специализированный портал maritime.bg.

Все 19 моряков — граждане Филиппин, находившиеся на спасательном плоту, — были доставлены на сушу на вертолете. Их привезли на авиабазу Чайка в районе Варны.

GAS HUSKY пропал с радаров минувшей ночью, в 08:02 (в 10:02 по Баку) был получен сигнал аварийного буя. В 10:25 (12:25 по Баку) на разведку вылетел самолет Су-25 ВВС Болгарии, который обнаружил на месте происшествия, на расстоянии около 50 миль от берега, спасательный плот с людьми, которые выпустили сигнальную ракету.

Капитан газовоза сообщил, что танкер был атакован ночью четырьмя морскими беспилотниками.