Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Европе необходимо поддерживать диалог с РФ, чтобы добиться мира в Украине и обеспечить безопасность на континенте.

«Нам нужна дипломатия. Если не говорить о мире, его никогда не добиться. А для этого нужен диалог, обмен, дипломатия», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Стубб указал, что Финляндия твердо придерживается позиции о необходимости диалога, в том числе из-за соседства с Россией. Он отметил, что вне зависимости от обстоятельств Финляндии всегда необходимо поддерживать дипломатические усилия на российском направлении.