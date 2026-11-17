Попытки ЕС подключиться к переговорам по украинскому урегулированию вновь выявили борьбу за сферы влияния между институтами Евросоюза в споре о том, кто именно должен контролировать внешнюю политику, сообщила газета Politico.

Помимо того, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен взяла на себя ведущую роль в вопросе Украины, она также фактически перехватила управление отношениями между ЕС и Израилем, пишет газета. Это привело к дублированию функций подразделения по связями со странами Ближнего Востока и Северной Африки в составе Европейской службы внешних действий (EEAS) во главе с Каей Каллас, говорится в публикации.

В Брюсселе обеспокоены также инициативой Франции и Германии по реформированию EEAS, возможно, путем ее более глубокой интеграции в структуру Еврокомиссии. Некоторые чиновники видят в этом попытку поставить пост главы евродипломатии под контроль исполнительной власти ЕС.

Фон дер Ляйен на саммите в Дублине 13 ноября прямо заявила, что дипслужба ЕС под руководством Каллас не войдет в группу из семи участников для технических переговоров с Россией по формуле «ЕС2+Е5», что расшифровывается как два института ЕС — Еврокомиссия и Евросовет и пять стран «коалиции желающих», включая не входящую в ЕС Великобританию. Каллас, в свою очередь, объявила, что отстранение ее от переговоров с Россией якобы подрывает принцип верховенства права в Евросоюзе, а также создает дополнительные расходы для бюджета ЕС.

Некоторые дипломаты ЕС полагают, что одной из причин отсутствия Каллас в этой европейской переговорной группе стала ее критика в адрес американской администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание. Один из высокопоставленных чиновников также отметил, что позиция Каллас вызывает слишком много разногласий, чтобы ее можно было включить в процесс.