Проект Amazon стоимостью $17 млрд по строительству центров обработки данных (ЦОД) в штате Огайо оказался под угрозой из-за приостановки по требованию избирателей. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, жители штата в ходе промежуточных выборов в ноябре поддержали 21 инициативу, направленную на замедление развития дата-центров. Несколько предложений напрямую касались проектов Amazon. Еще 19 аналогичных мер были одобрены в других штатах США.

Отмечается, что затронутые проекты Amazon должны были потреблять около 1,8 ГВт мощности. Компания обязалась потратить на инфраструктуру для ИИ основную часть планируемых капитальных расходов в размере $220 млрд, а к 2030 году намерена инвестировать в Огайо $23 млрд.

«Amazon предстоит тяжелая борьба, если они хотят реализовать эти площадки. <…> Им придется искать способы убедить местные сообщества пустить их или придется найти другое место для строительства», — сказала основательница платформы Regbase Натали Ареста-Кац.