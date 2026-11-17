Представители Республиканской партии в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США предложили выделить $1,1 трлн на нужды Пентагона и разведывательного сообщества в 2027 финансовом году, начавшемся в стране 1 октября. Об этом говорится в законопроекте, размещенном в понедельник на сайте указанного комитета.

Как следует из документа, общая сумма ассигнований, которые предлагается выделить по линии военного министерства и разведывательного сообщества США, составляет $1,1 трлн. В частности, республиканцы предлагают выделить Пентагону $9,4 млрд в целях создания системы противоракетной обороны Golden Dome («Золотой купол»), $202,9 млрд — на выплату жалований американским военным и пособий членам их семей.

На закупку различных вооружений предлагается выделить $285,6 млрд, а на их разработку и создание — $203 млрд. При этом для заключения дополнительных контрактов на производство оружия и осуществление инвестиций с целью ускорения их производства представители Республиканской партии предлагают выделить еще $47,2 млрд, из которых $40,6 млрд они считают необходимым направить на пополнение запасов ракет AMRAAM, GMLRS, Patriot, THAAD, Tomahawk и ряда других.

$6,2 млрд предлагается выделить на разработку, создание и закупку БПЛА и средств их подавления. $42 млрд республиканцы предлагают выделить Пентагону на строительство военных кораблей. Законопроект также предусматривает выделение $1,7 млрд на предотвращение ожидаемой нехватки топлива в американских вооруженных силах.

Документ подготовлен представителями Республиканской партии, контролирующей сейчас обе палаты американского Конгресса.