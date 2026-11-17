Система Федерального авиационного управления США не подверглась взлому в пятницу, когда произошел масштабный сбой в авиасообщении страны, к такому мнению пришли все американские разведслужбы. Об этом заявил министр транспорта США Шон Даффи.

«По указанию [президента США Дональда] Трампа все разведывательные службы провели обсуждение в пятницу вечером. Ни одна из них не зафиксировала взлома нашей системы, — сказал он в эфире телеканала Fox News. — Так что я полагаю, это была либо проблема с сетью, либо проблема с маршрутизатором или [его] установкой».

13 ноября Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране из-за сбоя связи в центрах управления воздушным движением. Это стало самой продолжительной общенациональной остановкой полетов за 25 лет: в пятницу и субботу были отменены более 10 тыс. рейсов. Даффи объяснил сбой «невероятно старой» системой управления воздушным движением, роутеры которой не справились с перегрузкой.