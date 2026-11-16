В США в пятницу было задержано или отменено около 11 тысяч рейсов, так как новый роутер, установленный в ходе обновления системы связи диспетчеров с пилотами, стал перегружать ее данными. Оборонная компания L3Harris, наблюдающая за телекоммуникационной инфраструктурой Федерального управления гражданской авиации (FAA), во время работ по ее модернизации установила в Арканзасе маршрутизатор производства Juniper Networks. После этого он стал в пятницу днем вместе с еще одним роутером, расположенном в Техасе, передавать огромный объем данных, рассказали The Wall Street Journal представители властей и отрасли.

«Мы обнаружили два места, которые фактически отправляли запросы в нашу сеть с очень высокой частотой — тысяча подключений каждые четыре-пять секунд», — рассказала Ребекка Гай, руководитель отдела технологий FAA. По словам директора управления Брайана Бедфорда, в результате 17 из 22 центров FAA, контролирующих полеты на больших высотах, столкнулись с перебоями в связи. Поэтому FAA отдало приказ о приостановке всех еще не вылетевших рейсов.

По словам источников WSJ, сотрудники FAA выявили в маршрутизаторе функцию, которая, по-видимому, приводила к перегрузке данными. Остается неясным, была ли эта проблема вызвана неисправностью роутера или тем, что L3Harris не настроила его должным образом. Когда FAA отключило роутеры в Арканзасе и Техасе от общей сети, проблемы со связью прекратились.

В системе управления воздушным движением действует около 60 маршрутизаторов Juniper, которые работают в нормальном режиме, сообщил знакомый с ней чиновник. Но эта система, функционирующая уже не одно десятилетие, устарела, и сейчас проводится ее модернизация на миллиарды долларов с целью заменить оборудование и медные провода – на оптоволоконные кабели.

В последние годы система неоднократно выходила из строя, а усилия по ее обслуживанию и замене техники становятся все более затратными. В 2023 году независимая экспертиза предупредила, что «системный риск может быстро достичь неприемлемого уровня» из-за учащающихся сбоев и недостаточного финансирования капитального ремонта. В январе того года FAA как раз вводило общенациональный запрет на вылеты, тогда ограничения действовали около полутора часов.

До этого подобная мера применялась лишь после терактов 11 сентября 2001 года. (themoscowtimes.com)