Москва не согласна на перемирие с Украиной, так как это позволит той восстановиться после ущерба, нанесенного российской армией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Мы [не дадим] шаг для киевского режима, который позволит ему подзалечить раны, серьезные раны, которые наносим этому режиму», — цитирует ТАСС Пескова, который в понедельник отвечал на вопросы журналистов. По словам пресс-секретаря российского президента, Кремль через переговорный трек стремится обеспечить долгосрочный мир.

«Что касается корреляции с мирным процессом, мы неоднократно говорили, что мы не хотим временного перемирия, мы хотим мира на многие годы и столетия. Поэтому специальная военная операция продолжается, а переговорный трек — это то, что должно вот к этому миру нас и привести», — заявил он, комментируя ночную атаку Украины на Крымский мост. Песков пояснил, что, с точки зрения Москвы, мирное урегулирование «растянуто по времени» и состоит из «огромного количества деталей», каждая из которых важна. «Работа продолжается», — констатировал пресс-секретарь Путина.

Говоря об атаке на Керченский мост, Песков заявил, что объект получил «незначительные повреждения». Специалисты, по его словам, продолжают оценивать степень ущерба, а сообщение по мосту продолжается. В результате удара дрона в правую арку моста со стороны Крыма, как утверждал Mash, конструкцию «визуально повело примерно на 15 градусов». Власти аннексированного Крыма предупреждали, что движение транспорта по мосту ограничивается «ориентировочно до середины дня».

Несмотря на попадание по переправе и заявление Минобороны РФ о рекордном числе сбитых за ночь дронов ВСУ, Песков назвал работу системы ПВО эффективной. «Система работает. Конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты, но тем не менее эффективность очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных», — заявил он. (themoscowtimes.com)