В последнее время в социальных сетях, особенно в TikTok и на страницах агентств недвижимости, всё чаще появляются объявления о продаже коммерческих и жилых объектов в центральной части Баку. Причём речь идёт не только о небольших помещениях на окраинах или квартирах в строящихся жилых комплексах. На продажу выставляются рестораны, отдельные торговые помещения, объекты общественного питания и дорогие квартиры в местах, которые традиционно считаются наиболее престижными и привлекательными для бизнеса. Особенное внимание привлекает улица Низами — т.н. Торговая, одна из главных туристических и коммерческих артерий столицы. Возникает закономерный вопрос: почему владельцы недвижимости, которая ещё недавно считалась практически гарантированным источником дохода, сегодня всё чаще ищут покупателей?

Первое объяснение, которое приходит на ум, — сокращение туристического потока и снижение покупательской активности. И это не просто впечатление от социальных сетей. Согласно Государственному комитету статистики Азербайджана, в январе–сентябре 2026 года страну посетили 1,8318 миллиона иностранцев, что на 6% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Особенно заметно сокращение туристического потока из стран Персидского залива: минус 32%. Это существенный фактор для Баку, поскольку рестораны, гостиницы, магазины и развлекательные заведения центральной части города в значительной степени ориентируются именно на иностранных гостей. Когда туристов становится меньше, первыми это чувствуют предприятия, рассчитывающие на высокий средний чек и постоянный поток посетителей.

Но ещё интереснее статистика гостиничного сектора. За первые девять месяцев 2026 года количество ночёвок в гостиницах и аналогичных учреждениях Азербайджана сократилось на 6,6%. В Баку пришлось 55,9% всех гостиничных ночёвок. При этом доходы гостиничного сектора за тот же период увеличились всего на 0,6%, до 497,3 миллиона манатов. Получается весьма показательная картина: туристическая активность сокращается, а финансовая динамика гостиничного бизнеса практически не демонстрирует существенного роста. В первом полугодии положение выглядело ещё сложнее: количество ночёвок иностранных гостей сократилось на 10,3%, а доходы гостиниц уменьшились на 3,8%. Для ресторанов, кафе и торговых заведений, рассчитывающих на туристическую аудиторию, это означает усиление конкуренции за каждого клиента.

Второй фактор — замедление экономики и изменение покупательского поведения. Международный валютный фонд в своём обзоре азербайджанской экономики за 2026 год отмечал, что темпы роста ВВП в 2025 году замедлились до 1,4% против 4,2% в 2024-м. Ненефтяной сектор также продемонстрировал замедление: рост составил 2,7% против 6,5% годом ранее. Причины включали сокращение нефтегазового производства, снижение инвестиций и косвенное влияние более низких нефтяных цен. Это не означает экономического обвала, однако свидетельствует о том, что прежние темпы расширения деловой активности уже не сохраняются. Когда рост доходов населения замедляется, а стоимость повседневных расходов остаётся высокой, потребитель начинает внимательнее относиться к необязательным тратам. Дорогой ресторан, дизайнерский бутик или премиальный магазин оказываются в гораздо более уязвимом положении, чем предприятия повседневного спроса.

Особенно показательно, что проблема касается не только количества приезжающих, но и того, сколько денег они оставляют в стране. По опубликованным данным за первое полугодие 2026 года, расходы иностранных посетителей в Азербайджане сократились на 21% и составили 715,9 миллиона долларов. Расходы на проживание уменьшились на 30%, на питание — на 19%, на транспорт — на 22%. Это уже более серьёзный сигнал для ресторанного и гостиничного бизнеса. Можно привлечь туриста, но если он сокращает расходы, выбирает более доступное жильё, реже посещает дорогие заведения и экономит на развлечениях, прежняя бизнес-модель перестаёт приносить ожидаемую прибыль. Именно поэтому количество туристов само по себе не всегда отражает реальное состояние туристической экономики.

Третья причина — стоимость содержания недвижимости и коммерческих помещений. Центральный Баку — это не только престижный адрес, но и дорогостоящая эксплуатация. Аренда, коммунальные платежи, зарплаты персонала, налоги, закупка продуктов, обслуживание оборудования и ремонт формируют постоянные расходы, которые необходимо покрывать независимо от того, сколько посетителей пришло сегодня. Для ресторана на улице Низами недостаточно иметь красивый интерьер и удачное расположение. Он должен ежедневно обеспечивать оборот, позволяющий оплачивать дорогую аренду и сохранять прибыль. Если выручка падает, а собственник помещения не готов пересматривать арендную ставку, предприниматель оказывается перед выбором: продолжать работать с минимальной рентабельностью, закрываться или выставлять бизнес на продажу. При этом продажа самого помещения и продажа действующего бизнеса — совершенно разные сделки, и смешивать их не следует.

Четвёртый фактор — изменение ситуации на рынке недвижимости. В августе 2026 года ABB Bank представил исследование рынка Баку за первое полугодие. Согласно опубликованным выводам, цены на недвижимость продолжали расти, хотя темпы роста замедлились. Покупатели стали внимательнее относиться к стоимости объектов и более избирательно подходить к выбору. Особенно неоднородную динамику демонстрировал рынок нежилой недвижимости, где многое зависит от расположения, назначения помещения и его способности приносить доход. Одновременно аналитические публикации о рынке отмечают снижение покупательной способности и увеличение сроков экспозиции объектов. Иными словами, продавцов может становиться больше не потому, что все они разоряются, а потому, что продать недвижимость быстро и по желаемой цене становится сложнее. Высокая цена в объявлении ещё не означает, что за ней стоит реальная сделка.

Нельзя исключать и инвестиционный фактор. В последние годы недвижимость в Баку воспринималась многими владельцами как надёжный способ сохранить капитал. Квартира в центре, помещение на оживлённой улице, ресторан в туристической зоне — всё это рассматривалось не только как собственность, но и как актив, который можно сдавать, перепродавать или использовать для бизнеса. Однако инвестиционная привлекательность определяется не одним местоположением, а доходностью. Если коммерческое помещение стоит дорого, но приносит всё меньше арендной прибыли, владелец может решить, что выгоднее зафиксировать стоимость актива и вложить деньги в другой сектор. Поэтому массовые объявления о продаже могут отражать не только кризис, но и перераспределение капитала. Вопрос заключается в том, насколько часто за такими решениями стоят обычные инвестиционные расчёты, а насколько — необходимость срочно получить ликвидные средства.

Есть и ещё одна особенность, которую нельзя игнорировать: социальные сети создают эффект массовости. Когда несколько агентств одновременно публикуют десятки объявлений об объектах на Низами, Истиглалият, в районе Площади Фонтанов и других центральных улицах, у пользователя возникает впечатление, что весь центр города выставлен на продажу. Но для объективного вывода необходимо знать, сколько объектов действительно продано, сколько выставлено повторно, сколько объявлений относятся к одному и тому же помещению и как долго недвижимость находится на рынке. Было бы неправильно на основании TikTok объявлять о массовом банкротстве бизнеса. Но столь же неправильно игнорировать повторяющиеся сигналы, особенно когда они совпадают с официальной статистикой сокращения туристического потока и расходов иностранных гостей.

В конечном счёте происходящее в Баку следует рассматривать не как одну причину, а как наложение нескольких экономических процессов. Туристов стало меньше, их расходы сократились, рост экономики замедлился, покупатели недвижимости стали осторожнее, а содержание престижных коммерческих объектов остаётся дорогим. При этом последние макроэкономические данные не подтверждают картину полного экономического кризиса: за январь–октябрь 2026 года ВВП Азербайджана вырос на 1,7%, а розничный товарооборот — на 3,8%. Следовательно, речь скорее идёт о неодинаковой ситуации в разных сегментах экономики. Повседневная торговля может продолжать расти, тогда как дорогие рестораны, бутики и туристически ориентированные предприятия испытывают серьёзное давление. И здесь главный вопрос уже не в том, сколько объектов появилось в объявлениях, а в том, кто готов их покупать и на каких условиях. Если предложение продолжит увеличиваться, а спрос останется осторожным, Баку может столкнуться с продолжительным периодом переоценки коммерческой недвижимости, когда прежняя репутация престижного адреса уже не будет гарантировать прежнюю прибыль.

Агиль Гахраманов