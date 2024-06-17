Ставка налога на прибыль компаний в США, которая сейчас составляет 21%, является одним из наиболее важных факторов в набирающих силу налоговых дебатах: демократы и республиканцы хотят изменить ее в противоположных направлениях, что в любом случае будет иметь серьезные последствия как для компаний, так для доходов бюджета страны, пишет The Wall Street Journal.

Если демократы одержат победу на президентских выборах в ноябре, то ставка может подняться до 28%. Это будет одним из самых высоких уровней среди крупных экономик мира.

Республиканцы движутся в направлении сокращения ставки до 15%, хотя такой план еще не был утвержден партией. Такой уровень является самым низким с 1935 года. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе заявил руководителям компаний, что он хочет ставку в 20%.

Каждый процентный пункт ставки стоит более $130 млрд за десятилетие налоговых поступлений, создавая разрыв в более чем $1 трлн между позициями партий и привлекая огромный интерес к результатам выборов со стороны крупнейших компаний США, отмечается в статье.