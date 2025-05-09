Президент США Дональд Трамп предложил повысить налоги для богатых граждан до 39,6%. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Инициатива главы государства предусматривает введение новой налоговой ставки <…> для физических лиц, зарабатывающих не менее $2,5 млн, или семейных пар, зарабатывающих $5 млн», — говорится в статье.

По информации журналистов, американский лидер рассказал о своем плане во время телефонной беседы со спикером нижней палаты конгресса США Майком Джонсоном. Ожидается, что реализация данной инициативы позволит в течение 10 лет привлечь в федеральный бюджет дополнительные $67,3 млрд.