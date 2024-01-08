Бывший президент США Дональд Трамп намерен понизить налоги для граждан в случае своей победы на выборах главы государства, которые запланированы на ноябрь 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении экс-хозяина Белого дома.

Согласно данным агентства, подобные планы свидетельствуют о желании политика заручиться поддержкой «рабочего и среднего классов» в ходе электорального процесса. При этом источники подчеркнули, что вместе с понижением налогов для жителей страны представитель Республиканской партии хочет сохранить налог для корпораций на уровне 21%.

В свою очередь, авторы материала обратили внимание на прошлые обещания Трампа снизить корпоративный налог до 15%. Однако в последнее время стратегия бывшего президента изменилась, говорится в публикации.

Источники добавили, что в настоящее время экс-глава государства рассматривает возможность повысить тарифы для американских граждан после победы на предстоящих выборах. Тем не менее в предвыборном штабе политика данную информацию комментировать отказались.

Как подчеркивается в статье, сам Трамп также пока не раскрывал детали своей политической программы. В частности, это касается экономических инициатив бывшего хозяина Белого дома.

(Газета.ру)