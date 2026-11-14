Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) усиливает давление на Иран из-за нового объекта по обогащению урана в Исфахане, куда инспекторов ООН не пускают уже больше года. В конфиденциальном докладе для государств-членов, с которым в пятницу, 13 ноября, ознакомились информационные агентства, ведомство прямо предупреждает: информационный вакуум вокруг этого завода и запасов высокообогащенного урана создает серьезную угрозу ядерного распространения и требует немедленного вмешательства.

Речь идет об Исфаханском заводе по обогащению топлива (IFEP) — четвертом подобном предприятии Ирана, которое иранские власти решили разместить на территории Исфаханского комплекса по конверсии урана. Иран уведомил МАГАТЭ о планах его запуска 12 июня 2025 года, сразу после того, как совет управляющих агентства принял резолюцию о невыполнении Ираном обязательств по ядерным гарантиям.

Первоначально Тегеран согласился принять инспекторов уже на следующий день, 13 июня 2025 года. Однако визит сорвался: именно в тот день Израиль начал воздушную кампанию против иранской ядерной инфраструктуры, а позднее в том же месяце к ударам присоединились США. За 12 дней боев авиация союзников разрушила или вывела из строя ключевые иранские центры обогащения в Фордо и Натанзе. Наземные постройки комплекса в Исфахане также получили тяжелые повреждения, но что именно произошло с его подземными уровнями, до сих пор достоверно не известно.

С началом той войны Иран фактически закрыл двери для международных наблюдателей. Почти год назад МАГАТЭ уже обращалось к Тегерану с требованием возобновить проверки, констатируя, что инспекторам удалось попасть лишь на часть из 13 ядерных объектов, не затронутых бомбардировками, и ни на один из семи, оказавшихся под ударами. С тех пор ситуация не сдвинулась с мертвой точки: в новом докладе агентство признает, что не знает ни точных координат IFEP, ни его статуса с точки зрения режима гарантий, ни того, хранится ли там ядерный материал, а проектно-конструкторскую документацию иранская сторона так и не передала.

Главная тревога инспекторов связана с судьбой иранских запасов урана. По условиям ядерной сделки 2015 года Тегеран обязывался держать объем обогащенного урана в пределах 300 килограммов, а уровень обогащения — не выше 3,67%. Позднее Иран отбросил оба ограничения и к июню 2025 года накопил, по оценкам агентства, около 441 килограмма урана, обогащённого до 60%, — это всего в шаге от оружейного уровня.

Еще в марте генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что значительная часть этих запасов, по всей видимости, была укрыта именно в исфаханских туннелях. В новом отчете ведомство вновь требует от Ирана отчитаться за каждый килограмм высокообогащенного урана, раскрыть состояние поврежденных заводов и вернуть инспекторов на все объекты, подвергшиеся ударам.

Дополнительные детали о том, что может скрываться под землей в Исфахане сегодня опубликовал и израильский источник Intelli Times — независимый израильский аналитический блог и исследовательский проект в сфере разведки по открытым источникам (OSINT), который около 12 лет назад основал израильский военный аналитик и журналист-расследователь Ронен Соломон. По оценке аналитиков ресурса, подземный комплекс в Исфахане может располагать полным набором инфраструктуры, необходимой для доведения обогащения урана до оружейного уровня.

Как утверждает Intelli Times, координаты, которые Тегеран передал агентству для IFEP, совпадают с одним из трех входов в туннельную сеть, где ранее уже фиксировалось сокрытие урана, обогащенного до 60%. При этом в самом МАГАТЭ пока не могут установить, связаны ли эти два подземных сектора между собой. Кроме того, по данным проекта, помимо разрушенных площадок в Фордо и Натанзе, Иран располагает еще одним аналогичным подземным объектом — в районе горы Макуш.

Отдельно Intelli Times поправил агентство Reuters, которое в своем материале сослалось на дипломатические источники при описании местоположения четвертого завода. Израильские аналитики сочли эту привязку неточной: по их оценке, общий район расположения объекта действительно определен с точностью до одного километра, однако точная геометрия подземных выработок внутри горного массива до сих пор не установлена. (israelinfo.co.il)