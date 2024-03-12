В ночь на 12 марта Украина организовала массированный налет беспилотников на территорию России. Несколько дронов появились в небе над Нижегородской областью, где они атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Кстово, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти. По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Никитин. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о предприятии «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез».

Также под ударом беспилотника оказался топливный объект в Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. «На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность», — отметил глава региона.

По предварительным данным, дрон «ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», сообщили «РИА Новости» в экстренных службах. В тушении пожара задействованы более 60 человек, «четыре высотных механизма» и пожарный поезд, уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Всего в ночь на 12 марта Украина атаковали семь регионов России с помощью 25 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Большинство из них были перехвачены или уничтожены, утверждает ведомство. Так, над Московской областью были сбиты два дрона, над Ленинградской — один, над Белгородской — семь, над Курской — 11, по одному над Брянской и Тульской, два — над Орловской. При этом в отечете военного ведомства не указаны Нижегородская и Воронежская области, где также были зафиксированы прилеты беспилотников.

Неделей ранее украинский беспилотник ударил по нефтяной базе в Белгородской области. Всего же с начала года Украина атаковала дронами как минимум 12 нефтегазовых объектов, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.

В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%, а продажи дизельного топлива — на 23%, сообщало Минэнерго РФ. Сокращение экспорта стало результатом «внеплановых ремонтов» на нефтеперерабатывающих заводах и необходимости снабжать внутренний рынок, объяснили в ведомстве.

С 1 марта правительство ввело временный запрет на экспорт бензина. Запрет будет действовать до 1 сентября текущего года и не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. (moscowtimes.ru)