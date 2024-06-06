В ночь на 6 июня украинские беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в двух регионах России.

В Ростовской области дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Новошахтинске, из-за чего возник пожар, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, на НЗНП огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению привлечены около 120 человек и 15 единиц техники», — отметил Голубев. При этом из-за повторной атаки беспилотника тушение пожара пришлось остановить.

Как пишет телеграм-канал Shot, атака произошла в начале второго ночи. В городе было слышно сразу несколько громких взрывов, после которых очевидцы увидели в районе НПЗ дым и столп огня.

Позднее Голубев сообщил, что пожар на НПЗ локализован на площади 100 кв. м. По предварительным данным, пострадавших при атаке и пожаре нет.

До этого новошахтинский НПЗ подвергался атакам украинских беспилотников в марте. Тогда из-за ударов технологические объекты предприятия были остановлены. Еще две атаки на завод произошли в июне 2022 года и мае 2023-го.

В свою очередь, в Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в районе Старого Оскола, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Четырьмя пожарными расчетами очаг возгорания был оперативно ликвидирован. Взрывной волной выбило окна в здании охраны. Пострадавших нет», — отметил Гладков.

За последний месяц атакам дронов подверглись не менее пяти российских НПЗ. Так, 9 мая беспилотник атаковал предприятие «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават в Башкирии. По данным МЧС, было повреждено строение насосной станции.

10 мая атаке подвергся НПЗ в Калужской области — Первый завод: на нем загорелись три емкости с дизельным топливом и емкость с мазутом. 12 мая военные средствами радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотника, но аппарат упал на площадку НПЗ в Волгограде и взорвался, возник пожар.

17 мая два беспилотника пытались атаковать НПЗ в Туапсе. Из-за падения одного из дронов произошло возгорание на территории предприятия. 19 мая шесть беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. После атаки работу завода приостановили на время проведения следственных действий. (moscowtimes.ru)