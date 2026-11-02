Москва фактически дала понять, что готова рассматривать инициативу Казахстана о расширении взаимодействия России с Организацией тюркских государств (ОТГ). Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о целесообразности участия страны в работе объединения стало важным продолжением дискуссии, начатой президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на саммите ОТГ в Анкаре. Теперь вопрос заключается не только в том, какой формат сотрудничества может быть предложен России, но и в том, какие стратегические задачи Москва рассчитывает решить посредством сближения с тюркским миром.

Песков объяснил заинтересованность Кремля тем, что в России проживает ряд народов тюркского происхождения, а потому участие страны в деятельности организации было бы естественным и целесообразным. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что официального приглашения Москва пока не получала. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с Астаной.

Таким образом, российская сторона не стала ограничиваться формальной благодарностью за инициативу Токаева, а публично обозначила собственную заинтересованность. Однако между политической готовностью к диалогу и конкретными договоренностями пока сохраняется дистанция. Прежде всего, Москве необходимо определить, какой статус и какие практические возможности она хотела бы получить в рамках ОТГ.

Важно, что Песков использовал формулировку об участии в работе организации, а не о вступлении в нее. Это принципиальное различие. Россия не является тюркским государством, поэтому вопрос о полноценном членстве не соответствует исходной идентичности объединения. В то же время предложенные Токаевым механизмы «ОТГ+» и статус наблюдателя позволяют выстроить взаимодействие без пересмотра базовых принципов организации.

Для Кремля подобный формат может иметь значение, выходящее далеко за рамки гуманитарных контактов. Москва заинтересована в том, чтобы оставаться участником политических и экономических процессов в Центральной Азии и на Южном Кавказе, особенно по мере того, как государства этих регионов расширяют самостоятельность внешней политики и развивают новые форматы сотрудничества.

В этом отношении заявление Пескова можно рассматривать как признание того, что тюркская интеграция становится фактором, который Россия уже не может игнорировать. Если ранее Москва преимущественно взаимодействовала с отдельными государствами региона через двусторонние отношения, СНГ, ЕАЭС и ШОС, то укрепление ОТГ создает дополнительный уровень региональной координации. Отсутствие России в таком формате потенциально ограничивает ее возможности влиять на обсуждение вопросов, затрагивающих ее экономические и стратегические интересы.

При этом было бы ошибочно рассматривать заинтересованность Кремля исключительно как попытку вернуть утраченные позиции. Москва также стремится адаптировать свою внешнюю политику к новой конфигурации евразийских отношений, в которой государства Центральной Азии и Южного Кавказа все активнее выступают самостоятельными участниками международных процессов. Взаимодействие с ОТГ могло бы стать способом поддерживать отношения с ними на многостороннем уровне, не сводя сотрудничество к отдельным двусторонним договоренностям.

Особенно показательно, что обсуждение перспектив российского участия развивается через Казахстан. Астана оказывается в положении государства, способного содействовать сближению двух политических пространств — российско-евразийского и тюркского. Для Токаева это соответствует многовекторной стратегии: укрепление связей с Турцией и другими участниками ОТГ не должно сопровождаться ухудшением отношений с Россией, остающейся одним из важнейших партнеров Казахстана.

Вместе с тем инициатива Астаны приобретает дополнительный смысл, если учитывать, что расширение ОТГ за счет внешних партнеров может повысить международный вес организации. Привлечение России, даже в ограниченном формате, продемонстрировало бы способность объединения выстраивать отношения с крупными державами, не отказываясь от собственной культурно-исторической основы. Для Казахстана это также возможность укрепить роль посредника в региональной дипломатии.

Однако наиболее сложный вопрос связан с Турцией. Анкара на протяжении многих лет выступает одним из главных двигателей тюркской интеграции и заинтересована в сохранении ведущей роли в этом процессе. Российское участие могло бы придать организации дополнительный политический и экономический вес, но одновременно потребовало бы более сложного согласования интересов внутри нее.

При этом Москве и Анкаре не обязательно рассматривать возможное взаимодействие в ОТГ исключительно через призму конкуренции. Обе страны заинтересованы в развитии торговых связей, энергетических проектов и транспортной инфраструктуры Евразии. Однако их подходы к региональному устройству и распределению влияния не всегда совпадают. Поэтому присутствие России в организации может стать дополнительным механизмом диалога, но не гарантией устранения существующих противоречий.

Для Азербайджана принципиальное значение будет иметь то, насколько подобное расширение взаимодействия укрепит ОТГ, не изменив ее внутренний баланс. Баку заинтересован в сохранении самостоятельности организации и развитии ее практической составляющей — от экономической кооперации до транспортной связанности Центральной Азии и Южного Кавказа. При этом Азербайджан поддерживает отношения как с Турцией и другими тюркскими государствами, так и с Россией. Поэтому появление дополнительного формата взаимодействия между Москвой и ОТГ может расширить возможности регионального сотрудничества.

Но есть и другой аспект. Если российское участие будет ограничиваться символическим присутствием на мероприятиях, его практическая ценность окажется невысокой. Более того, статус наблюдателя сам по себе не дает права участвовать в принятии решений или определять повестку организации. Реальное значение сближения будет зависеть от готовности Москвы работать в рамках приоритетов ОТГ и от того, насколько ее интересы окажутся совместимыми с интересами остальных участников.

Нельзя исключать и того, что дальнейшее продвижение инициативы столкнется с институциональными и политическими ограничениями. Предложение Токаева еще не означает наличия общего согласия среди государств объединения. Каждому из них предстоит оценить последствия расширения взаимодействия с Россией, в том числе с точки зрения самостоятельности ОТГ и ее отношений с другими международными партнерами.

Наиболее реалистичным сценарием на данном этапе выглядит постепенное развитие контактов в рамках формата «ОТГ+» или получение Россией статуса наблюдателя. Такой вариант позволил бы сторонам проверить практическую эффективность сотрудничества, не создавая необходимости решать более сложный вопрос о членстве.

Таким образом, заявление Пескова стало важным политическим продолжением инициативы Токаева: теперь Москва сама обозначила заинтересованность в сближении с тюркским объединением. Однако главный результат этой дискуссии будет определяться не самим фактом российского присутствия, а условиями, на которых оно станет возможным.

Россия получает возможность сохранить полноценный диалог с регионом, значение которого в евразийской политике продолжает расти. Казахстан укрепляет свои посреднические позиции и подтверждает приверженность многовекторной внешней политике. Турции предстоит определить, насколько расширение сотрудничества с Москвой совместимо с ее ведущей ролью в тюркской интеграции. Азербайджан же должен будет учитывать новые обстоятельства при дальнейшем развитии ОТГ и регионального взаимодействия.

В конечном счете нынешняя дискуссия показывает, что ОТГ постепенно превращается в самостоятельного участника евразийской политики, с которым стремятся выстраивать отношения не только ее непосредственные члены, но и крупные внешние игроки. И в этом, пожалуй, заключается главное политическое значение реакции Кремля на предложение Казахстана.

Заур Нурмамедов