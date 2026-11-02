Администрация президента США Дональда Трампа выступает за скорое возобновление поставок российского газа в Европу по трубопроводам через Украину в рамках переговоров об энергетическом перемирии. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских, европейских и украинских чиновников.

По данным WSJ, предложение обсуждали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Трампа Джаред Кушнер во время поездок в Москву и Киев в сентябре. План предусматривает продажу российского газа через американского посредника, что, по замыслу участников переговоров, позволило бы обойти европейские ограничения и создать коммерческие возможности для американских инвесторов.

Вашингтон рассчитывает, что возвращение России на европейский газовый рынок станет стимулом для президента Владимира Путина согласиться на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Киев, в свою очередь, мог бы получать доходы от транзита газа.

Американская сторона также предложила перечислять выручку от продажи российского газа на специальный счёт в третьей стране, чтобы Москва не могла использовать эти средства для финансирования войны.

По информации газеты, обсуждение инициативы временно отошло на второй план после того, как Украина под давлением Трампа почти на две недели приостановила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом российские войска продолжали атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру.

После возобновления украинских ударов по российским НПЗ переговоры об энергетическом перемирии вновь приобрели актуальность. На середину ноября в Абу-Даби запланированы трёхсторонние переговоры США, России и Украины. По сведениям WSJ, Москва пока отвергала американские предложения о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что говорить о восстановлении поставок российского газа через Украину пока преждевременно.

«Пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент. Но что будет в будущем, посмотрим», – сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По данным WSJ, американские переговорщики обсуждают не только восстановление транзита через Украину, но и возможность возобновления работы газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

Вашингтон рассматривает этот проект как потенциальную часть более широкого соглашения, которое могло бы урегулировать не только войну в Украине, но и отношения России с европейскими союзниками США.

Газопровод «Северный поток – 1» прекратил поставки в августе 2022 года, а «Северный поток – 2» так и не был введён в эксплуатацию. В сентябре 2022 года оба газопровода получили серьёзные повреждения в результате подводных взрывов.

Их восстановление потребовало бы значительного времени и преодоления политических и юридических препятствий.

В отличие от балтийских газопроводов, трубопроводная сеть через Украину, соединённая с газотранспортными системами Словакии, Австрии и Германии, технически может быть запущена значительно быстрее, утверждают собеседники WSJ.

Транзит российского газа через Украину прекратился в январе 2025 года после истечения срока действия соответствующего соглашения.

Еврокомиссия ранее заявила, что газопровод «Северный поток» не будет использоваться для поставок российского газа в Европу даже после окончания войны в Украине.

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью подчеркнула, что зависимость от российских энергоресурсов уже привела к серьёзным последствиям для европейских стран.

По её словам, российские поставки использовались как инструмент политического давления, поэтому Евросоюз не намерен возвращаться к прежней модели энергетических отношений с Москвой.

Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен напомнила, что законодательство ЕС предусматривает полный отказ от российского газа к концу 2027 года независимо от санкций и геополитических обстоятельств.

Для изменения этих правил потребуются новое предложение Еврокомиссии и поддержка квалифицированного большинства государств Евросоюза.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также выступил за постоянный запрет на импорт российского газа, в том числе после возможного заключения мирного соглашения. (svoboda.org)