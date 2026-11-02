Спустя две недели после крупной кибератаки на супермаркеты во Франции, в том же стиле были атакованы супермаркеты в Швеции и Бельгии.

Холодильные и морозильные системы в магазинах Швеции и Бельгии перегрелись за ночь, вынудив сотрудников выбросить испорченные продукты.

Несколько сетей подтвердили, что подверглись атаке.

В Швеции филиал компании ICA сообщил о взломе своих холодильных систем. По сообщениям местных СМИ, утром сотрудники обнаружили, что температура в холодильниках и морозильниках была установлена ​​выше 50 градусов тепла. Филиал был закрыт утром, и персонал начал выносить испорченные продукты.

Менеджер филиала сообщил: « Горячий воздух поступает в морозильные камеры. Все испорчено». Сеть подтвердила, что проблема затронула ограниченное количество ее филиалов, а сеть Coop подтвердила, что аналогичные проблемы возникли в шести магазинах в центральной Швеции.

Семь из 800 магазинов Coop в Швеции также затронуты этой проблемой.

В Бельгии температура в холодильниках и морозильных камерах некоторых магазинов сети Delhaize поднялась примерно до 15 градусов. Около 4:00 утра сеть разослала предупреждение управляющим магазинами в связи с внезапным повышением температуры.

В стране также оказалась затронута сеть Carrefour.

Менеджеры и сотрудники бросились в филиалы, чтобы попытаться спасти товар, вызвали рефрижераторные грузовики.

Ближе к утру стало известно, что хакеры атаковали компьютерные системы некоторых супермаркетов также в Люксембурге, Швеции, Эстонии и Ирландии. Там размах беды не очень велик — пострадали несколько магазинов.

Диверсия во Франции 13 октября была по аналогичному сценарию.

Неизвестные хакеры взломали подключенные к интернету системы управления охлаждением в сотнях супермаркетов по всей Франции, подняв температуру в промышленных холодильниках и морозильных камерах до 50 градусов. Ночная «разморозка» привела к локальным пожарам оборудования, порче тысяч тонн продовольствия и многомиллионным убыткам.

Уязвимость крылась в самой архитектуре современных супермаркетов. Холодильные ряды в торговых залах и распределительных центрах давно объединены в единую сеть: специальные контрольные панели позволяют сервисным инженерам через веб-интерфейс из любой точки мира удаленно мониторить температуру, настраивать режимы или диагностировать поломки. (israelinfo.co.il)