С крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance после возобновления ее работы клиенты вывели активы на сумму 3,6 млрд долларов. Компания приостанавливала все операции после масштабного взлома, в результате которого были похищены активы на сумму около 6,3 млрд долларов.
Примерно 3,64 млрд долларов — это чистый отток средств, пояснили в Binance. За девять с половиной часов после возобновления работы биржи клиенты вывели средства на сумму 4,649 млрд долларов, сообщила Binance в социальной сети X, но за это же время на счета было внесено средств на сумму 1,01 млрд долларов.
В Binance также уточнили, что в понедельник, 2 ноября, возобновлен вывод более двух десятков основных криптовалют, включая биткоин и Ethereum, а остальные сервисы будут запускаться поэтапно — по мере завершения проверки безопасности.
В компании заявили, что уже возместили около 95% активов, похищенных в ходе взлома, однако на то, чтобы возместить оставшуюся сумму, может потребоваться больше времени. Представители Binance неоднократно подчеркивали, что покроют все убытки, связанные с этой хакерской атакой.
«Наша позиция остается неизменной: Binance полностью покроет финансовый ущерб, связанный со средствами, похищенными в результате этого инцидента», — заявили ранее в компании.
По данным биржи, средства были возмещены с использованием в том числе страхового и резервного фондов.
По словам представителей биржи, в первые часы после того, как в воскресенье Binance частично открыла возможность вывода средств, наблюдался «резкий всплеск» активности по этому поводу, который впоследствии пошел на спад. Сейчас, по данным представителей биржи, ситуация «стабилизируется, как и ожидалось».
В Binance отметили, что объем чистых выводов средств в воскресенье составил чуть более 2% от общего объема активов под управлением биржи, который достигает 171 млрд долларов.
По словам эксперта по кибербезопасности, старшего менеджера в аналитической компании Chainalysis (которая сотрудничает с биржей и государственными органами в целях возврата похищенных средств) Алека Зебрика, тем временем процесс отмывания активов, связанных со взломом Binance, продолжается.
«Злоумышленники распределяют эти активы по тысячам адресов, совершая тысячи транзакций», — рассказал он в эфире телепрограммы Би-би-си Today.
Binance подверглась атаке в ночь с 29 на 30 октября. По предварительной оценке самой биржи, злоумышленники похитили криптовалюту примерно на 6,3 млрд долларов. Площадка сразу же приостановила ввод и вывод средств и начала проверку безопасности. Позже в Binance уточнили, что операции по внесению средств доступны, тогда как вывести средства нельзя.
Изначально компания предполагала, что был взломан ноутбук одного из инженеров и это позволило совершить несанкционированные выводы средств, но позже заявила, что масштаб атаки оказался гораздо шире.
Федеральное бюро расследований США (ФБР), а также ряд аналитических компаний возложили ответственность за эту кибератаку на Северную Корею. Речь идет о хакерах из северокорейской группировки TraderTraitor, также известной как Lazarus Group.
В 2025 году хакеры из TraderTraitor похитили рекордную на тот момент сумму в 1,5 млрд долларов с криптовалютной биржи Bybit. Нынешняя атака на Binance значительно превзошла прошлогоднюю по сумме похищенных средств.
В субботу ФБР опубликовало список адресов криптовалютных кошельков, связанных с северокорейской группировкой, и призвало партнеров блокировать транзакции с их участием.
Атака затронула основную глобальную платформу Binance — Binance.com, в то время как подразделение, ориентированное на рынок США (Binance.us), заявило, что его работа не затронута.
Binance, основанная в Китае в 2017 году, позволяет пользователям торговать цифровыми активами; по оценкам, у нее более 300 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру.
В 2024 году компания сообщила, что под ее управлением находятся активы на сумму более 160 млрд долларов.