С крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance после возобновления ее работы клиенты вывели активы на сумму 3,6 млрд долларов. Компания приостанавливала все операции после масштабного взлома, в результате которого были похищены активы на сумму около 6,3 млрд долларов.

Примерно 3,64 млрд долларов — это чистый отток средств, пояснили в Binance. За девять с половиной часов после возобновления работы биржи клиенты вывели средства на сумму 4,649 млрд долларов, сообщила Binance в социальной сети X, но за это же время на счета было внесено средств на сумму 1,01 млрд долларов.

В Binance также уточнили, что в понедельник, 2 ноября, возобновлен вывод более двух десятков основных криптовалют, включая биткоин и Ethereum, а остальные сервисы будут запускаться поэтапно — по мере завершения проверки безопасности.

В компании заявили, что уже возместили около 95% активов, похищенных в ходе взлома, однако на то, чтобы возместить оставшуюся сумму, может потребоваться больше времени. Представители Binance неоднократно подчеркивали, что покроют все убытки, связанные с этой хакерской атакой.

«Наша позиция остается неизменной: Binance полностью покроет финансовый ущерб, связанный со средствами, похищенными в результате этого инцидента», — заявили ранее в компании.

По данным биржи, средства были возмещены с использованием в том числе страхового и резервного фондов.

По словам представителей биржи, в первые часы после того, как в воскресенье Binance частично открыла возможность вывода средств, наблюдался «резкий всплеск» активности по этому поводу, который впоследствии пошел на спад. Сейчас, по данным представителей биржи, ситуация «стабилизируется, как и ожидалось».