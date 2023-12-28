Единственная в Азербайджане ЗАО «Бакинская фондовая биржа» (БФБ) впервые с момента своего создания начинает самый масштабный процесс набора сотрудников, сообщает #.

Организация объявляет процесс набора персонала на 15 различных вакансий.

Подробную информацию о вакансиях можно получить на сайте БФБ https://www.bfb.az/en http s://www.bfb.az/en/careers

«БФБ завершает 2023 год с рекордными показателями, и это только начало. В настоящее время мы работаем над новой корпоративной стратегией на 2024–2026 годы. Одной из основных целей новой стратегии является обеспечение развития всех участников рынка. Мы надеемся, что новые сотрудники, которые присоединятся к нашей команде, поддержат нас в реализации этой стратегии», — сказал Фарид Ахундов, председатель наблюдательного совета БФБ.

Если вы хотите продолжить свою карьеру в ЗАО «Бакинская фондовая биржа» и стать частью профессиональной команды, вы можете отправить свое резюме на адрес __[email protected], указав название вакансии, на к оторую вы подаете.

ЗАО «Бакинская Фондовая Биржа» работает в экономическом и финансовом секторе Азербайджанской Республики уже 26 лет. ЗАО «Бакинская фондовая биржа» с годовым оборотом в 23 миллиарда манатов обладает уникальной ист орией на основе прочных связей с профессиональными участниками фондового рынка и партнерскими отношения со многими фондовыми биржами зарубежных стран.

Основным направлением деятельности фондовой биржи является поддержка экономического роста страны, а также предоставление соответствующей платформы для перераспределения торгового потенциала в финансовой системе и обеспечение прозрачной инвестиционной среды для местных и иностранных инвесторов.